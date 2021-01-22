شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انخفاض تردد مرضى كورونا على المستشفيات بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، انخفاض معدلات تردد مرضى فيروس كورونا على استقبال المستشفيات بداية من أول الأسبوع الجارى، بنسبة تزيد عن 50%.

وأضاف المصدر، أن نسب الإشغال انخفضت في الأقسام الداخلية للمستشفيات ولكنها مازالت كما هي في غرف الرعايات المركزة، نظرا لوجود حالات تتلقى الرعاية لمدد طويلة.

من جهة أخرى، أكد المصدر، أن الوزارة ستبدأ في عمل لقاءات مع الفرق الطبية بمستشفيات فرز وعزل مرضى كورونا بداية من الأسبوع المقبل، لتحديد الأعداد الراغبة في الحصول على لقاح كورونا، على أن يبدأ تطعيم الفرق الطبية بدء من منتصف الأسبوع.

كانت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، قد أكدت في تصريحات إعلامية على البدء فيعمل اختبارات سريرية لتأثير لقاحات كورونا على الفئات العمرية الأقل من 18 عام، حيث أن نجاح اللقاح في القضاء على الوباء يستدعي تطعيم 70% من الشعب المصري والمقيمين على أرض مصر.