شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أحد طلاب الشرطة للسيسى: بنحبك ياريس يا عزيز مصر.. رفعت راسنا ربنا يحميك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هتفت والدة طالب شرطة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لأكاديمية الشرطة، "بنحبك يا ريس.. يا عزيز مصر.. ربنا يخليك لينا ياريس"، وفى المقابل رد عليها الرئيس :"إحنا عايشين بدعواتكم وأنا بتشرف بيكم".

وأضافت والدة الطالب قائلة للرئيس السيسي: "تحيا مصر بيك، أنت اللى رفعت راسنا للسما، ربنا يحميك ويخليك لينا ياريس، ده يوم جميل وأحلى يوم بالنسبة لي وكان نفسي أشوفك وربنا كتبهالي"، وبعد كلمتها قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رأسها واحتضنها، فردت قائلة: "ربنا يبارك فى عمرك".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد زار، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم، واطلع على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحى.