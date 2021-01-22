شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة فجرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم.

واطلع الرئيس السيسى، على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية، أثناء أداء الطلبة الطابور الصباحي.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة فجرًا

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم.

واطلع الرئيس السيسى، على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية، أثناء أداء الطلبة الطابور الصباحي.

النقل تعلن وصول أول قطار كهربائى أغسطس المقبل لبدء التشغيل التجريبيى

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائى بدأها بتفقد مشروع القطار الكهربائى (LRT)السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان والذى يمتد بطول 90 كم ويشمل على 16محطة ومخطط افتتاح مرحلتيه الأولى (من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة الادارية 1 ) والثانية ((من محطة العاصمة الادارية 1 حتى محطة العاصمة الادارية 2 ) فى احتفالات أكتوبر 2021 وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 76.5 %

وتابع الوزير خلال الجولة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والانفاق والكبارى وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة حيث تم الانتهاء من تركيب 1200 متر سكة فى المسافة بين محطتى عدلى منصور والعبور و960 متر فى المسافة بين محطتى بدر نيوهليوبوليس وجارى استكمال باقى التركيبات على طول المسار، كما بدأ العمل فى تركيبات السكة بالورشة حيث تم الانتهاء من تركيب 10 سكك بازلت خاصة بمظلة تخزين القطارات، وجارى استكمال أعمال التوريدات لمهمات السكة حفاظا على سير أعمال التركيبات دون توقف، كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات الخاصة بالمشروع وعددهم 22 قطارا حيث بلغت نسبة التنفيذ 27.5% ومخطط توريد أول قطار فى أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي.

الأرصاد: غدا شبورة بكافة الأنحاء وطقس معتدل على القاهرة والصغرى 9 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انفجار فى سيارة محملة باسطوانات بوتاجاز بعد انقلابها على طريق الإسماعيلية.. فيديو

تعرضت سيارة محملة بإسطوانات بوتاجاز للانفجار بعد انقلابها على طريق الإسماعيلية القاهرة دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة باسطوانات الغاز على طريق الاسماعيلية القاهرة وانفجارها بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية.

إحالة النائب عبد العليم داود إلى لجنة القيم وتعليق حضوره الجلسات واللجان

قال المستشارأحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب، إن مكتب المجلس قرر إحالة النائب محمد عبد العليم داود إلى لجنة القيم للتحقيق معه وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه.

جاء ذلك عقب سماع أقوال النائب فى الواقعة التى شهدتها الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى، والتى قرر على إثرها المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إخراجه من القاعة وإحالته إلى هيئة المكتب للتحقيق معه.

ويتكون هيئة مكتب مجلس النواب من المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس ووكيلى المجلس.