شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتبادل الحوار مع طلاب أكاديمية الشرطة خلال جولته التفقدية فجرا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء أداء طلبة الشرطة، للطابور الصباحي، خلال زيارته أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة.

وخلال الطابور الصباحي، تبادل الرئيس معهم الحديث واطمئن على أحوالهم، متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم الجديدة، كما قام الرئيس بتفقد ميدان التحدى والقوة البدنية، كما تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون، التى تعد الأحدث بين أقرانها فى أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمى والدولى.