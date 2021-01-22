شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لحماية البيئة البحرية والشواطئ من المخلفات بسفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، تنفيذ مبادرة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على شواطئ المدينة جميلة ونظيفة وإخلائها من المخلفات من خلال تنظيم حملة بيئية لرفع المخلفات الخشبية والبلاستيكية ومقذوفات البحر الأحمر ونظافة ميناء الصيادين بجوار مارينا الالومنيوم، بمشاركة عدد من صيادي المدينة وإدارة البيئة.

أوضحت رئيس المدينة، أن حملات النظافة تساعد على تنمية الحس الوطني من خلال التفاعل مع البيئة واستخدام عناصرها بصورة إيجابية بحيث يصبح هذا الأمر سلوكا اعتياديا لدى جميع المواطنين المقيمين، وساهمت جمعية الصيادين في إنجاح الحملة ونشر الوعي بين الصيادين للتوقف عن إلقاء المخلفات.

وأكدت «المغربي»، أن «اختيار ميناء الصيادين لتنفيذ الحملة الأولى من سلسلة الحملات التي ستنفذها إدارة البيئة لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على نظافة مياهنا وشواطئنا البحرية التي تعد مصدر الثروة السمكية لنا وللأجيال المقبلة وتعزيز الوعي بأهمية تجنب الممارسات السلبية ومن أهمها عدم إلقاء مخلفات عمليات الصيد والتنزه في البحر مثل معدات الصيد التالفة والأكياس البلاستيكية التي تستخدم لحمل طعم الأسماك وفقدان معدات الصيد في البحر إلى جانب إلقاء المخلفات من مختلف الأنواع البلاستيكية والمعدنية وغيرها ومن المقرر استكمال الحملة في عدد من شواطئ مدينة سفاجا».