شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتابع أعمال تجميل كوبري المعنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال تجميل كوبري المعنا والتي تم تنفيذها تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا واتحاد شباب قنا.

وأكد محافظ قنا، أن أعمال الدهان والتجميل التي تجري بكوبري المعنا أضفت شكلا وطابعا مميزا للكوبرى كما سيتم أيضا تجميل كوبري سيدي عبدالرحيم أعلى السكة الحديد، مضيفا أنه عقب الانتهاء من أعمال التجميل بمدينة قنا سيتم بدء الأعمال في باقي مدن المحافظة بالتتابع.

وأشاد المحافظ بجهود الشباب في أعمال التجميل التي تجري بمدينة قنا والتي تغرس روح الانتماء لدى الشباب، مؤكدا على أهمية تعميم مشاركة الشباب في أعمال التجميل بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا على قيام جميع أجهزة المحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح أي مبادرات أو أنشطة تهدف لتجميل كباري وميادين المحافظة.