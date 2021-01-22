شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل روّج لممارسة الفجور عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت للترويج للفجور.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، يفيد برصد صفحة لأحد الأشخاص على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، بها بعض العبارات التي يبدى من خلالها الاستعداد لممارسة الفجور.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وتبين أنه عاطل بمقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم، وأضاف أنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم «يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.