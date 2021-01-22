شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 174 إشغال بالدقي.. وتمهيد طريق ميت رهينة بالبدرشين للرصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت عدد من الأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الجيزة من جهودها للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للأهالي تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواجد الميداني وتفغيل إليات التواصل مع المواطنين.

ففي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة التعديات والاشغالات بطريق ميت رهينة السياحى بالبدرشين لتوسعة الطريق تمهيدا لأعمال الرصف.

كما قام حي الدقي العمل باستكمال رفع كفاءة وتطوير سور السكة الحديد بشارع السودان بنطاق حي الدقي، وتنفيذ حملات نظافة وتجريد ورفع الأتربة والمخلفات بشوارع حفني ناصف والسودان والدقي ومقار وامتداد محي الدين أبو العز وتحرير ١٣ محضر عدم ارتداء الكمامة.

كما تم رفع ١٧٤ حالة إشغال من المحلات والكافيهات والطريق العام وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.