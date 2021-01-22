شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف يتابع التقارير اليومية لجهود الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف تقرير اليوم الجمعة عن جهود الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية ومسئولي الملفات الهامة، والتي تشمل الخدمات المقدمة للمواطنين والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، حيث تواصل الوحدات المحلية جهودها في ملف النظافة ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد ورفع الاشغالات غير القانونية والعشوائية بالشوارع والميادين الرئيسية، ومتابعة تطبيق قرارات واجراءات مجابهة كورونا، ومتابعة انتظام الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الحكومية في ظل تداعيات فيروس كورنا، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمخزون الاحتياطي من الأكسجين

كما تتابع الوحدات المحلية الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي ووالطرق والكهرباء، والمتابعة الميدانية مع اللجان المشكلة لحصر احتياجات قرى حياة كريمة المدرجة في المرحلة الأولى بمركزي ناصر وببا، وكذا الموقف الحالي بملف التصالح وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التحول الرقمي وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، والاتفاق على خطة وآليات العمل في المراحل التالية،حيث تم التأكيد على مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية خاصة المرور والاتصالات والطرق لتحديد النقاط التي يتم العمل بها مع تحديد التوقيتات والشوارع وفترات العمل،فضلا عن مراجعة نقاط الحفر التي تم الانتهاء منها

ووجه محافظ بنى سويف بالدفع بالموقف التنفيذي لنشاط الرصف للعام المالي الحالي والإجراءات المنفذة للدفع بالخطة الاستثمارية التي تم توفير اعتماداتها عن طريق وزارة التخطيط، وتبلغ 114 مليون جنيه لرصف وإعادة رصف 68 طريق وشارع بأطوال تصل إلى 63 كم تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الخطة في التوقيتات المحددة مسبقا، ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل

كما تابع المحافظ تقرير فرق العمل بكل وحدة محلية المختصة بمشروع التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتحويل السيارات للغاز الطبيعى، مناقشا نتائج التنسيق مع مسؤولى شركات الغاز، حيث قد وجه المحافظ بضرورة تواجد منسق من شركة وادي النيل للغاز للتواصل الدائم مع الشركات المنفذة للوصلات الخارجية للمحطات،والتنسيق في أعمال الحفر مع مركز معلومات شبكات المرافق والطرق والمرور لتعديل مسارات الحركة المرورية بمحيط أعمال الحفر تجنبا لأية معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ