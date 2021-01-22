شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: خطة لإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، الجمعة، بجولة مفاجئة لمتابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بالمنيرة بمركز ومدينة القناطر الخيرية.

استهدفت الجولة، بحسب بيان صحفي، الوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات، حيث تفقد المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها.

وأكد الهجان خلال جولته على أن هناك خطة لإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بنطاق المحافظة، إذ تعد الحملة الميكانيكة هي الذراع الأيمن لرئيس المدينة للإرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.