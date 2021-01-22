شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ناعيًا شهيد سيناء: المحافظة تفخر أن من بين أبنائها شهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة القليوبية، الجمعة، بيانا نعت فيه شهيد الواجب المجندأحمد محمود محمد عبد المجيد النمر المجند بالقوات المسلحة، والذي استشهد إثر إنفجار مدرعة ببئر العبد بسيناء.

وشارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في تشييع جثمان الشهيد، حيث شيعه المئات من أهالي قرية كفر عليم بمركز ومدينة القناطر الخيرية في جنازة شعبية ورسمية مهيبة، وذلك بحضور كل من اللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، والعقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، والمقدم حمدي السيد المستشار العسكري بالإنابة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ القليوبية التعازي لأسرة الشهيد، مشيرًا إلى أن المحافظة تفخر وتعتز أن يكون من بين أبنائها شهداء للقوات المسلحة، وهذا وسام على صدر كل قليوبي ومصري.

وقال المحافظ إننا «نودع أبطالًا ولكن ذكراهم خالدة على مر الزمان لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية»، مؤكدًا وقوف الشعب المصري خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة وشرطة بلادهم في تأدية رسالتهم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أرض الوطن، معلنًا تقديم جميع الدعم لأسرة الشهيد.

وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من البؤر الإرهابية، التي تستهدف استقرار وأمن المواطن والوطن.