شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة لأحسن عصير وكعكة وآيس كريم.. مهرجان «الفراوفة» يجذب السائحين بفنادق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت القري السياحية بالبحر الاحمر اقامة مهرجانات الفاكهة لجذب السائحين وكنوع من الترفيه وتقديم وجبات وعصائر متنوعة لهم من خلال الفاكهة المصرية المتنوعة وذلك باشكال وطرق مختلفة تسعي ادارات الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر تعويضا عن اقامة الحفلات والمهرجانات للترويج على نزلائها من السائحين الاجانب خاصة على الشواطئ.

وأطلقت إدارة أحد فنادق منطقة هاواي شمال الغردقة مهرجان “الفاكهة«المصرية الأكثر شعبية وانتشاراً التي يقبل على تناولها السائحين والمصريين من الفراولة حيث تم تجهيز كميات كبيرة من الفاكهة وحقق المهرجان اقبالا من السائحين من مختلف الجنسيات وتم تنظيم مسابقات لتناول ساندوتشات الفاكهة.

وأكد محمد حمدي مدير الفندق ان العشرات من الشيفات بالفندق شاركوا في المهرجان بمساعدة السائحين في اعداد معروضات المهرجان وتم تخصيص كميات كبيرة من الفراولة في مكان مفتوح وتوجيه الدعوة للسائحين لتناول الوجبات والعصائر التي تم تحضيرها وابداء رايهم واختيار الافضل لجائزة “أحسن عصير «و جائزة لأحسن كعكة وايس كريم وساندوتش.

وأضاف حمدي ان مهرجان الفواكة يتم تنظيمه اسبوعيا جذب أنظار الكثير من عشّاق الفاكهة المصرية من السائحين من مختلف الجنسيات.

فيما أبدى عدد من السائحين الأجانب إعجابهم بالمهرجان والفراوالة مؤكدين عشقهم الفاكهة المصرية وانها لها طعم ومذاق خاص لدي السائحين ويحرصون على شرائه قبل مغادرتهم للغردقة واختتم المهرجان بتكريم الشيفات الفائزين في المسابقه وشهادات تكريمية وتشجيعية وتوزيع المعروضات على السائحين.