شكرا لقرائتكم خبر عن لإحلال وتجديد الشبكة.. قطع المياه عن عدة مناطق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن وسط مدينة أسوان، اليوم الجمعة، ولمدة 7 ساعات، نظرا للقيام بأعمال الصيانة.

وقالت الشركة، إنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بكورنيش النيل من مجلس المدينة وحتى نادي أسوان الرياضي مع الربط بالمحابس الجديدة، بالإضافة إلى القيام بأعمال تنفيذ خطوط انحدار من مقام السيدة نفيسة وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحى، ما سيترتب عليه إيقاف محطة مياه جبل تقوق وكذلك محطة مياه فريال وقطع المياه عن وسط المدينه بالكامل في: «عباس فريد والكورنيش وحتى اطلس ومناطق شرق البندر بالكامل الشيخ هارون خور المحموديه المسلة منطقة النفق منشيه النوبه منطقه صالح حرب الكساره الناصرية وما حولها».

وأضافت الشركة، أن قطع المياه سيبدأ من الساعة العاشرة مساء الجمعة 22 يناير 2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت 23 يناير.