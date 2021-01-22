شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: 10.5% نسبة الإنجاز الكلية للمونوريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير- وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة حيث بلغت نسبة الأنجاز الكلية 10.5 % ويجرى حالياً إعداد التصميمات للأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 33.5%، كما يجرى تنفيذ الأعمال الأنشائية بنسبة 12% كما تم نهو الأعمال بشارع يوسف عباس وإعادته للصورة الجمالية التي كان عليها طبقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع قيام مصر بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد في أوائل عام 2021 كما يجرى أعمال التسوية وصب الخوازيق بالورشة وصب الخوازيق والأعمدة في المسافة من الدائرى الأقليمى مروراً بمدينة الفنون حتى الحى الحكومى ومدينة العدالة وورشة العاصمة الأدارية الجديدة ،

أكد وزير النقل خلال جولته أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة- العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد وأن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

جدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط إفتتاحها في نهاية مايو 2022 ‘ وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5كم ومخطط إفتتاحها في فبراير 2023.

و أن قطاعي المشروع (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والإقتصادية.