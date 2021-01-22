شكرا لقرائتكم خبر عن هنا غنى العندليب "صدفة".. جولة مثيرة بمغارات جبلاية القلعة بحديقة الحيوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تليفزيون" الخليج 365" اليوم الجمعة، جولة داخل جبلاية القلعة بحديقة حيوان الجيزة، وهى الجبلاية التى غنى فيها العندليب عبد الحليم حافظ أغنية "صدفة".

وجبلاية القلعة أنشأها المهندس التركى سايبوس عام 1867 بالطوب الأحمر وكسوته بمهارة فائقة بمجموعة من الشعاب المرجانية والأخشاب المتحجرة والأحجار المجلوبة من الصحارى المصرية، وتضم الجبلاية مواسير توصل الماء لأعلى لينساب على شكل جداول لتنحدر على شكل هدارات فى بحيرة كبيرة تسبح فيها مجموعة من البجع والبط والأوز.