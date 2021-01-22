شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..الأعلى للجامعات يناقش غدا استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. النقل: إنهاء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية مايو 2022 النقل تعلن وصول أول قطار كهربائى أغسطس المقبل لبدء التشغيل التجريبيى وزير الأوقاف: الدعوة علم وفن والفتوى ليست مباحة لغير المؤهلين التعليم تجهز سيناريوهات تقييم الطلاب بعد إجازة نصف العام.. اعرف التفاصيل الأعلى للجامعات يناقش غدا استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول القوى العاملة تتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة كرتون لعدم صرف أجور العاملين التأمينات تتابع صرف معاشات يناير من الفروع والمنافذ بالمحافظات البيئة تنهى 60% من أعمال البنية التحتية لمدفن والمحطة الوسيطة بكوم أوشيم.. صور وزير الأوقاف يعلن مشاركة 5 واعظات متميزات فى القافلة الدعوية للسودان الصحة تعلن إجراء 1546 PCR للمشاركين فى مونديال كرة اليد خلال 24 ساعة الصحة توضح كيفية تعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا × إنفوجراف