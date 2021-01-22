شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية عمان تشيد بالأجهزة الأمنية المصرية لتحرير مواطنا أردنيا بمصر تعرض للاختطاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت خارجية عمان بتحرير الأجهزة الأمنية المصرية لمواطناً أردنيا تعرض للاختطاف بمصر، وفق الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير ضيف الله الفايز.

وقال الفايز الجمعة، إن شكوى وصلت للسفارة الأردنية فى القاهرة من ذوى المواطن الأردنى يفيد بتعرض نجلهم للاختطاف فى مصر.

وأضاف أن السفارة قامت بالتواصل مع السلطات المصرية وأبلغتها بحادثة الاختطاف، لتقوم السلطات المصرية بالتحرى والبحث عن المواطن الأردنى وتمكنت من القاء القبض على الخاطفين وتحرير المواطن الأردنى.