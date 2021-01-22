شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الشباب: القيادة السياسية ترى الاستثمار فى الشباب المشروع القومى الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حساب المؤتمر الوطنى للشباب، أن شباب مصر هو أمل ومستقبل مصر، وأنهم أصحاب الأولوية فى تطوير الدولة، مشيرا إلى أنه من اللحظة الأولى أدركت القيادة السياسية أن الاستثمار فى الشباب هو المشروع القومى الأهم.

وقال حساب مؤتمر الشباب عبر تويتر: "الشباب هم أمل مصر ومستقبلها، وأصحاب الأولوية فى عملية تطوير الدولة وإعادة بنائها"، وأضاف: "من اللحظة الأولى، أدركت القيادة السياسية أن الاستثمار فى الشباب هو المشروع القومى الأهم، وأن دعم طموحاتهم وأحلامهم هو الخطوة الأساسية لصياغة مستقبل مفعم بالأمل لمصر وشعبها، تحيا مصر بشبابها".



تدوينه حساب مؤتمر الشباب

واحتفل حساب المؤتمر الوطنى للشباب، مؤخرا بيوم الشباب العالمى، مؤكدا أنه على مدى السنوات الأخيرة كانت مصر فعالة فى الاستماع لمطالب الشباب والسماع لاحتياجاتهم وإشراكهم فى العملية السياسية، حيث كانت المؤتمرات التى أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى نقطة تحول فى العلاقة بين الدولة المصرية وشبابها.

وكتب حساب المؤتمر عبر انستجرام: "يحتفل العالم من كل عام باليوم العالمى للشباب، لتسليط الضوء على مشاركاتهم على الصعيد الوطنى والمحلى والدولى، وهى فرصة تتيح الاحتفال بسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم الهادفة لتعميمها على الجميع".

وأضاف: "وعلى مدى السنوات الأخيرة كانت مصر فعالة فى الاستماع لمطالب الشباب والسماع لاحتياجاتهم وإشراكهم فى العملية السياسية وكانت مؤتمرات الشباب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى هى نقطة تحول فى العلاقة بين الدولة المصرية وشبابها".