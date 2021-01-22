شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا السبت 56 رحلة جوية لنقل 6564 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران غداً السبت 56 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من "تورنتو، بيروت، جدة، بغداد، الرياض، دبي، أكرا، الدوحة، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، مدريد، الشارقة، اديس ابابا، الخرطوم، موسكو، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، بروكسل، جينيف، امستردام، روما، ميوينخ، نيويورك، اثينا، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين" و12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6564 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصدالركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.



