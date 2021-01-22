شكرا لقرائتكم خبر عن الزرافة سونسن تخطف الأنظار بحديقة الحيوان وسط إقبال المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365”، اليوم الجمعة، جولة داخل حديقة الحيوان بالجيزة، تضمنت بيت الزرافة سونسن وبيت القردة أم سيد وحماصة".

وشهدت حديقة الحيوان اليوم الجمعة، تزايد إقبال المواطنين داخل الحديقة للفسحة والتنزة، مع الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية قبل دخول الحديقة، وتجرى إدارة حديقة الحيوان تعقيم دورى للحديقة وذلك لمنع انتشار عدوى كورونا.

وعلى جانب آخر، بدأت الزرافتان "فرح" و"تشيكى" التأقلم مع بيتهما الجديد بحديقة الجيزة، حيث بدأت الزرافتان التجول بحرية كاملة، وتم فرض سياج من الأقمعة والحديد لمنع اقتراب الجمهور خوفا عليهما.

كانت الحديقة استقبلت مؤخرا 3 زرافات جديدة لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية، بعد موت ذكر الزرافة، وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لاستيراد زرافات جديدة باعتبارها أحد الحيوانات التى تحظى بشعبية كبيرة من زوار الحديقة.