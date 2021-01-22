شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح كيفية تعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا × إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف يوضح كيفية تطهير المنزل للوقاية من فيروس كورونا، حيث أوضحت أن تنظيف وتطهير الأسطح من أفضل وسائل الوقاية من فيروس كورن.



منشور وزارة الصحة كيبفية التطهير من فيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى تدوينه عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن فيروس كورونا المستجد يعيش من ساعات إلي أيام علي الأسطح الملوثة، الأمر الذى يستوجب تنظيف وتطهير الأسطح دوما للتخلص منه.



وزارة الصحة - كيف تطهير المنزل من الفيروسات

وأشارت الوزارة، إلى أن الفرق بين التنظيف والتطهير، قائله إن "التنظيف هو إزالة الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح فقط دون قتلها، كما يفيد في تقليل أعداد الجراثيم وخطر انتشار العدوى"، أما التطهير، وفق ما أوضحته الوزارة، فيكون باستخدام المواد الكميائية لقتل الجراثيم علي الأسطح، ويتم باستخدام الماء والصابون ويتم اضافة مكيال واحد من الكلور (0%) إلى 9 مكيال من الماء.

كما شرحت الوزارة، كيفية التنظيف والتطهير، للأسطح الصلبة مثل الطاولات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد والمقابض والمكاتب، وحتى المراحيض والأحواض، وفي البداية يجب ارتداء قفازات يمكن التخلص منها عند تنظيف وتعقيم الأسطح، ويجب رميها بعد كل عملية تنظيف، وإذا كانت الأسطح ماسحة يجب تنظيفها باستخدام منظف او صابون وماء قبل تطهير الأسطح الناعمة.

وبالنسبة للأسطح الناعمة ( المسامية ) مثل السجاد والستائر، فإنه ينظف باستخدام المنظفات المناسبة والمعتاد استخدامها لتنظيف تلك الأسطح، ويفضل غسل تلك الأسطح بالماء الدافئ وتجفيفها، وبالنسبة للملابس والمناشف والبياضات، يفضل غسلها في درجة حرارة عالية، ولا تنفض الملابس المتسخة قد الإمكان.

وفى حالة وجود حالة مشتبه بها أو مؤكده فى المنزل، قالت الوزارة "لا تنفض الملابس المتسخة اذا أمكن، وذلك سيقلل انتشار الفيروس في الهواء.. وفكر في وضع بطانة لسلة الملابس لتجميع ملابس المصاب، أو ضع الملابس في كيس يرمي بعد تطهير الملابس، ولا تغسل ملابس المصاب مع ملابس الأشخاص السليمة".

وتابعت أنه أثناء الغسيل نوصي بدرجات الحرارة العليا، مع اضافة المطهرات او كي الملابس بعد غسيلها، وارتدي قفازات يمكن التخلص منها عند التعامل مع الغسيل المتسخ من شخص مريض ثم تخلص منها بعد كل استخدام، وإذا لم يتم استخدام قفازات عند التعامل مع الغسيل المتسخ فتأكد من غسل اليدين جيدا، لمدة 20 ثانية بعد ذلك".