شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشارك فى تشييع جنازة شهيد الواجب الوطنى بقرية كفر عليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، فى تشييع جنازة أحمد محمود محمد عبد المجيد النمر، شهيد الواجب الوطنى.

وذلك بحضور كل من اللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية والعقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية.

من جانبه وجه محافظ القليوبية التعازى لأسرة الشهيد، مشيرًا إلى أن المحافظة تفخر وتعتز أن يكون من بين أبنائها شهداء، وهذا وسام على صدر كل قليوبى ومصري.

وقال المحافظ إننا «نودع أبطالًا ولكن ذكراهم خالدة على مر الزمان لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية».