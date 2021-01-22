شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة تحمل أسطوانات بوتاجاز على طريق القاهرة الإسماعيلية.. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم" الخليج 365"، فيديو لايف عن تعرض سيارة محملة بكمية من أسطوانات البوتاجاز للانقلاب على طريق الإسماعيلية القاهرة وانفجار عدد كبير من أسطوانات الغاز، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز على طريق الإسماعيلية القاهرة وانفجار عدد كبير من أسطوانات الغاز بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية.