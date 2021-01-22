شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة تحمل أسطوانات بوتاجاز على طريق القاهرة الإسماعيلية.. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم" الخليج 365"، فيديو لايف عن تعرض سيارة محملة بكمية من أسطوانات البوتاجاز للانقلاب على طريق الإسماعيلية القاهرة وانفجار عدد كبير من أسطوانات الغاز، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.
تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز على طريق الإسماعيلية القاهرة وانفجار عدد كبير من أسطوانات الغاز بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ7 سيارت إطفاء برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.