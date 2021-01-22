شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لطلاب أكاديمية الشرطة: وزارة الداخلية تقوم بمهمة مقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني علي مستوي العالم.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته: "بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحولي أرحب بيكم وأقولكم كل سنة وأنتم طيبين.. كان ضرورة أجى بعد شهر أهنئكم تقريبا بشأن انضمامكم لكلية الشرطة، وهنا وزارة الداخلية وقوات الشرطة تقوم بمهمة مقدسة وهو حفظ الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية".

وتابع الرئيس: "وزارة الداخلية بذلت جهود كبيرة وقدمت تضحيات كبيرة خلال السنين الماضية، وعشان كده وجودكم ليه معنى كبير، خاصة أنكم مستعدين تقدموا كل حاجة من أجل الحماية للحفاظ على كل مصرى، بهنئكم على الانضمام والمرحلة الأولي وإن شاء الله دائما موفقين، وعارف إن فى زيارة للأسر لكم بلغوا تحياتي لأسركم وأشكروهم بالنيابة عنى وعن كل المصريين أنهم أعدوكم بشكل جيد، ولم يبخلوا فى تقديمكم لمصر وتكونوا زخر لها وأمن لها وحماية لها، خلوا بالكم من نفسكم بسبب جائحة كورونا، وفي النهاية بتمني لكم كل تقدير".