فيديو وصور جديدة ترصد لحظة انفجار سيارة أسطوانات بوتاجاز بطريق الإسماعيلية

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة باسطوانات الغاز على طريق الاسماعيلية القاهرة وانفجار عدد كبير من اسطوانات الغاز بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.

تم الدفع بـ7 سيارت إطفاء برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.