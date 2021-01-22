شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار فى سيارة محملة باسطوانات بوتاجاز بعد انقلابها على طريق الإسماعيلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرضت سيارة محملة بإسطوانات بوتاجاز للانفجار بعد انقلابها على طريق الإسماعيلية القاهرة دون خسائر بشرية.
تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة باسطوانات الغاز على طريق الاسماعيلية القاهرة وانفجارها بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية.
على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ .