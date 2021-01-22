شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوى من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه أسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من لبنان.. وأضاف الجيش في بيان "راقبت قوات الدفاع الإسرائيلية الطائرة المسيرة طوال الوقت خلال الواقعة".

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيجري مناورة عسكرية خلال الصيف القادم، تحاكي وقوع حرب، وستستمر لقرابة الشهر.

وأضافت الصحيفة، أن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش عن إجراء مناورة قد تستمر لقرابة الشهر، مشيرة إلى أنها ستكون خلال شهري مايو أو شهر يونيو القادم.

ويرى الجيش أنه رغم العقيدة الإسرائيلية القتالية التي تحث على الحسم السريع، إلا أنه اتضح أن أغلب الحروب الأخيرة تستغرق حوالي شهر أو أكثر مثل حرب 2014 على غزة والتي استمرت 51 يومًا.