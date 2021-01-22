وزيرة البيئة: انتهاء 6 ٪ من البنية التحتية للمدفن والمحطة الوسيطة بكوم أوشيم بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات (مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير) على مستوى الجمهورية من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع ( المرحلة الأولى )، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بمنطقة كوم أوشيم التابعة لمحافظة الفيوم.

وأكدت فؤاد، في بيان لها، الجمعة، أن الموقع الذي يمتد على مساحة حوالى 117 فدان، تم البدء فى اعداده كمدفن وذلك بخلية واحدة وكافة خدماتها بإجمالي مساحة حوالى 10 فدان ، مع إمكانية عمل توسعات به لعدد 5 خلايا أخرى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 60 % ومن المقرر الانتهاء من المدفن فى نهاية شهر ابريل القادم.

وزار فريق وزارة البيئة محطة التجميع الوسيطة بكوم اوشيم بالفيوم، والتى يتم حاليا الانتهاء من تنفيذها لتخدم قرى مراكز يوسف الصديق وابشواى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 70 % ومن المقرر تسليمها خلال شهر ابريل، ويتم تنفيذها على مساحة حوالى 3600 متر مربع ، لتقوم باستقبال المخلفات كنقطة وسيطة لحين نقل المخلفات لموقع التخلص الآمن منها.