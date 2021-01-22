المحامين تعلن الضوابط القانونية لانتخابات النقابات الفرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

أعلن الموقع الرسمي لنقابة المحامين، أن هناك عدة ضوابط قانونية يجب مراعاتها بانتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين المصرية، والمقرر لها يوم الاثنين الموافق 08/02/2021م، وذلك عملًا بالمواد 124/1، 131، 133، 134، 135، 135مكررا، 136، 144، 145، 147، 149، 152 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019م.

ووفقا لما ذكرته النقابة فيما يخص ضوابط التصويت، فهي كالتالي:

أ – فيما يخص مقعد النقيب.

– يكون التصويت في ورقة مستقلة، وعلى الناخب أن يختار مترشحًا واحدًا فقط من المتنافسين على ذات المقعد.

ب – فيما يخص مقعد عضو الشباب.

– يكون التصويت في ورقة مستقلة، وعلى الناخب أن يختار مترشحًا واحدًا فقط من المتنافسين على ذات المقعد.

جـ – فيما يخص مقاعد الأعضاء الممثلين للمحاكم الجزئية.

– يكون التصويت في ورقة مستقلة، وعلى الناخب اختيار سبعة مترشحين على الأقل من المتنافسين على مقاعد العضوية بواقع عضو عن كل محكمة جزئية.

– على أنه في حالة قلة عدد المحاكم المكون منها النقابة الفرعية عن سبعة محاكم جزئية، يختار الناخب مترشح عن كل محكمة جزئية أولًا، ثم يختار مرشح أخر أو أكثر – استكمالًا للحد الأدنى المطلوب لعدد مقاعد النقابة الفرعية المتمثل في عدد سبعة مقاعد عضوية – وذلك من المترشحين عن أي محكمة جزئية يراها.

وعن الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي، فهي كالتالي:

أ – عدم التصويت نهائيًّا داخل ورقة التصويت وتركها فارغة.

ب – التصويت لأكثر أو أقل من العدد المطلوب للمقعد، وهو فيما يخُص مقعد النقيب الفرعي وعضو الشباب (مترشح واحد فقط)، وفيما يخُص مقعد الأعضاء ( عدد سبعة مترشحين أو عدد المحاكم الجزئية أيهما أكبر)

جـ – وضع علامة (✓) خارج الموضع المخصص لها، بحيث لا يستدل معها على المترشح الحاصل على الصوت الانتخابي.

د – وضع علامة (×) بدلاً من علامة (✓) أمام مترشح أو أكثر.

هـ – وضع علامة (✓) كبيرة بحيث تشمل أكثر من مترشح.

وعن ضوابط عملية الفرز، أوضحت النقابة أنه تتمثل في:

أ – يتم رصد عدد الناخبين الحضور للتصويت من خلال كشوف الناخبين وتوقيعاتهم، لمعرفة اكتمال النصاب القانوني من عدمه.

ب – يتم رصد عدد الأصوات الباطلة، ثم تجنيبها.

جـ – يتم رصد عدد الأصوات الصحيحة، وتجنيبها تمهيداً لفرزها مرة أخرى.

د – يتم تجميع عدد الأصوات الباطلة + عدد الأصوات الصحيحة ومطابقة الناتج بالبند أولاً.

وفيما يتعلق بضوابط إعلان النتائج، فهي كالتالي:

أ – يتم إعلان عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية الذين لهم حق التصويت.

ب – يُعلن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية الذين حضروا للتصويت.

ب – يُعلن عدد الأصوات الصحيحة.

جـ – يُعلن عدد الأصوات الباطلة.

د – يُعلن عدد الأصوات بكل صندوق (نقيب – عضو شباب – أعضاء) على حدا.

هـ – يُعلن عدد الأصوات الصحيحة وكذا عدد الأصوات الباطلة بكل صندوق (نقيب – عضو شباب – أعضاء) على حدا.

و – يُعلن عدد الأصوات الحاصل عليها كل مترشح وفقا لترتيبهم بكشوف المترشحين، وذلك عن كل مقعد على حدا.

وحول ضوابط إعلان الفائزين من المترشحين، ذكر موقع النقابة أنها تتمثل في :

أ – بالنسبة لمقعد النقيب الفرعي.

يشغل المقعد، المترشح الحاصل على أعلى الأصوات من بين المتنافسين على ذات المقعد، ويكون الترتيب وفقًا لأعلى الأصوات.

ب – بالنسبة لمقعد عضو الشباب.

– يشغل المقعد المترشح الحاصل على أعلى الأصوات من بين المتنافسين على ذات المقعد، ويكون الترتيب وفقًا لأعلى الأصوات.

جـ – بالنسبة لمقاعد الأعضاء الممثلين للمحاكم الجزئية.

أولاً: – يتم ترتيب المرشحين وفقًأ للأصوات الحاصلين عليها داخل كل محكمة جزئية على حدا.

ثانياً: – في حالة مساواة أو زيادة عدد المحاكم الجزئية داخل النقابة الفرعية عن العدد الذي اشترطه النص القانوني سبعة مقاعد) – بعد مراعاة الفقرة أولًا تنفيذًا للقيد الوارد بالنص القانوني بواقع عضو عن كل محكمة جزئية – يشغل المقعد الخاص بكل جزئية المترشح الحاصل على أعلى الأصوات من بين المتنافسين على ذات مقعد الجزئية.

ثالثاً: – في حالة نُقصان عدد المحاكم الجزئية داخل النقابة الفرعية عن العدد الذي اشترطه النص القانوني (سبعة مقاعد) – بعد مراعاة الفقرة أولًا تنفيذًا للقيد الوارد بالنص القانوني بواقع عضو عن كل محكمة جزئية – يفوز بالمقعد الخاص بكل جزئية المترشح الحاصل على أعلى الأصوات من بين المتنافسين على ذات مقعد الجزئية ، ثم يفوز بالمقعد أو المقاعد المتبقية المترشح أو المترشحين الحاصل أو الحاصلين على أعلى الأصوات من بين جميع المتنافسين عن جميع المحاكم الجزئية بشكل مطلق (أعلى ثاني ثم أعلى ثالث وهكذا).

رابعًا: – في حالة تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية على ذات المقعد، يعلن نجاح الأقدم قيدًا.