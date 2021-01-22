شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 65 طن قمامة لمصنع التدوير ومتابعة تنفيذ إجراءات كورونا بمركز أهناسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا «برئاسة المحاسب نشأت معبد» حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة تم خلالها رفع 65 طنا من كميات القمامة ونقلها لمصنع التدوير بسمسطا، كما قام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بصيانة 45 كشافا بشارع ممدوح مصطفى.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية النويرة بتمهيد ورفع الاشغالات والمخلفات الصلبة بطريق جاويش وعزبة زعزوع وعزبة العريض وكذلك تركيب وصيانة 35 كشافا بطريق النويرة/ إهناسيا، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية براوة بمتابعة جمع القمامه المنزلية بقرية الدير وقرية منشأة الحاج وتوريد 8 أطنان من القمامة لمصنع التدوير بمدينة سمسطا، في حين قامت الوحده المحلية لقرية ننا بمتابعة صيانة محول الكهرباء وصيانة 60 كشافا بقرية وش الباب.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتواصل مع المواطنين والعمل على تلبية وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وسرعة إنهاء كافة الشكاوى والطلبات والاستجابة لها وأيضاً تكثيف الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين البيئة، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.