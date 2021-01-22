شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 23 قضية تموينية في حملات على الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، اليوم، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت الحملة، من ضبط 23 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 مخالفات لمخابز بلدية، و3 قضايا لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض الذي خصصت له، و4 قضايا بيع ازيد عن التسعيرة و8 عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.