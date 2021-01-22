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تحرير 23 قضية تموينية في حملات على الأسواق بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، اليوم، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت الحملة، من ضبط 23 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 مخالفات لمخابز بلدية، و3 قضايا لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض الذي خصصت له، و4 قضايا بيع ازيد عن التسعيرة و8 عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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