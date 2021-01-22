شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 21 مسجدًا جديدًا و3 مساجد صيانة وترميم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم ،الجمعة، 21 مسجدًا جديدًا، و(3) مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالي (24) مسجدًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (762) مسجدًا حتى تاريخه.

والمساجد التي تم افتتاحها اليوم هي:

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد آل همام- السوالم- طهطا

وزارة الأوقاف

2. مسجد آل جاسر- طهطا

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

3. الميره – المعابدة الغربية – أبنوب

وزارة الأوقاف

4. النور المحمدي – الشنابلة- أبنوب

وزارة الأوقاف

5. الشعبنية – نزلة سرقته – ديروط شمال

6. الصوالح – قرية مزينه – ديروط جنوب

7. النور – الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبلي

8. روضة الرحمن – قرية كردوس – صدفا

9. الكبير – قرية نزالي جانوب – القوصية شرق

10. اللطيف الخبير – تل زايد- البداري

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. أحمد سليمان البحري – سيدي سالم

12. فجر الإسلام – الحامول

13. 58 البحرية – قرية الأندلس – الأندلس الرياض شرق

14. القبلي – قرية السبعين – سيدي سالم

مديرية أوقاف البحر الأحمر

15. مسجد آل صابر- الغردقة

مديرية أوقاف الجيزة

16. الدهامات- طهما- العياط

مديرية أوقاف البحيرة

17.الجلاء- الطود- م كوم حمادة

مديرية أوقاف الفيوم

18.البيطار – أبوشنب –إدارة أبشواي

19. الرحمن- ع دنيال- الغرق قبلي- م إطسا

20. الرحمن- الحسينية- أبوجندير- م إطسا

21. عبدالله عبدالفتاح- أبوجندير- م إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

22.السلام بباريس – إدارة باريس

مديرية أوقاف أسيوط

23.الرضوان – بني عدي القبلية – بني عدي

مديرية أوقاف سوهاج

24.آل غابة- الغابات- البلينا

الأوقاف تواصل افتتاح مساجد جديدة - صورة أرشيفية

الأوقاف تواصل افتتاح مساجد جديدة - صورة أرشيفية

الأوقاف تواصل افتتاح مساجد جديدة - صورة أرشيفية