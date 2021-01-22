شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليون جنيه لتغطية ترعة كفر رجب في كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بهندسة رى كفر شكر التي تستهدف تغطية ترعة كفر رجب داخل الكتلة السكانية بطول 300 م بتكلفة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، بحضور محمد غنيم، نائب رئيس مجلس المدينة لشؤون القرى.

وقال «رفعت» إنه تم القيام بحملة مكبرة لرفع الإشغالات في منطقة السوق العمومى بالمدينة وعدم افتراش الباعة بالطريق العام والتزامهم بالأماكن المخصصة لها وكذالك رفع كافة المخلفات والقمامة من السوق والمنطقة المحيطة حفاظا على البيئة والمنظر الجمالى والحضارى للمدينة وشارك في الحملة إدارة الإيرادات والنظافة والمتابعة والإشغالات.

وقال رئيس المركز والمدينة إن حملات متابعة الأسواق في كل قرى الوحدات المحلية والمدينة مستمرة بهدف التزام جميع الباعة بالأماكن المخصصة لهم وعدم الخروج عنها لعدم التسبب في تعطيل حركة المرور وتسهيلا على حركة سير المواطنين.