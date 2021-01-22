شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تتصدى للأعمال المنافية للآداب على «فيس بوك» وتضبط سيدتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية القبض على شبكة نسائية، تخصص نشاطها الإجرامى في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

أكدت المعلومات والتحريات الإدارة لشرطة الآداب بوزارة الداخلية، بوجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض مقابل الحصول على مبقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط كلٍ من سيدتين ومقيمتين بدائرتى قسم شرطة «روض الفرج وبولاق الدكرور» حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه، واستغلال المتهمة الثانية في ذات النشاط عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم وتقاسمها للمبلغ المالى مع الأخيرة كما أمكن ضبط عدد 2 هواتف محمولة خاصة بالمتهمة الأولى تحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.