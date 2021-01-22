شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر»: ‌قوافل طبية بالتعاون مع «العيون الدولي» للكشف على العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية التعليم بالأقصر أن مديرية التربية والتعليم بالأقصر تنظم قوافل طبية بالتعاون مع مستشفى العيون الدولى للكشف على كافة العاملين التابعين لمديرية التربية والتعليم .

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحديد الخطة الزمنية لكل إدارة على أن يخصص يوم ٢٦يناير لإدارة الزينية، ادارة القرنة ٣٠ يناير، مقر مديرية التعليم ١١فبراير، ادارة اسنا ١٦ فبراير، الأقصر ٢مارس، أرمنت ٢٣مارس، البياضية ٢٥ مارس.

مؤكدا على أن الفحص مجاني وتوزع الأدوية بعد الكشف في نفس اليوم مجاني، مشيراً أن عملية توقيع الكشف الطبي والفحوصات تتم بغرفتين مجهزتين للفحص الطبي، ومزودتين بكافة الإجراءات الأحترازية.

يأتى هذا التنسيق في إطار حرص مديرية التعليم على صحة المعلم من خلال تحديد قوافل طبية لخدمة العاملين بالتعليم بإدارات ومدارس المحافظة.