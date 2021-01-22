شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 صيدليات في مدينة العريش لمخالفة شروط مزاولة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء عن إغلاق عدد 3 صيدليات في مدينة العريش، وذلك بسبب مخالفة شروط مزاولة نشاط مهنة الصيدلة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صدق على قرار الإغلاق الإداري للصيدليات المخالفة لمزاولة النشاط لعدم وجود المدير الفني، وبالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

و أشار شوكة، إلى أنه تبين من خلال التفتيش على الصيدليات بدائرة قسم ثان العريش تبين وجود 3 صيدليات تزاول النشاط في عدم تواجد المدير الفني ومخالفتهم القوانين واللوائح، حيث تحررت مذكرة غلق للصيدليات المخالفة.

وأوضح الدكتور أحمد طلبة مدير التفتيش الصيدلي ان قرار الغلق جاء بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتورة امل اسماعيل الخليلي مدير إدارة الصيدلة في مديرية الشؤون الصحية لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والذي قام بدوره بعرضها على المحافظ، حيث صدق عليها.

أشار طلبة إلى أنه تم تنفيذ قرار الغلق بمشاركة قوات الشرطة في قسم ثان العريش، وبحضور قيادات أدارة الصيدلة والتفتيش الدوائي ومأمور ورئيس مباحث قسم ثان العريش.