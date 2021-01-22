شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تصدر بيان ينظم سير انتخابات الفروع بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت النقابة العامة للمحامين، منشورا يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات، تم توزيعه المحافظات، يتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وتحديد مقرات التصويت، وكيفية الاقتراع داخل 3 ورقات تتضمن النقيب الفرعي، وعضوية الجزئيات، وعضوية الشباب والتي ستجري 7 فبراير المقبل .

قال محمد الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين، تم عقد اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات وأقرت اللجنة التصويت على العدد المطلوب للأعضاء لكل فرعيه دون التقيد بعضو واحد عن كل جزئية، وإعداد3 ورقات واحده النقيب وآخري للشباب والثالثة لاختيار أعضاء الجزئيات.

وأضاف «الكسار» ان اللجنة أصدرت بيانا تضمن 5 بنود تتعلق بسير العملية الانتخابية في 7 فبراير المقبل، وهي الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وكيفية التصويت، إقرار الإشراف القضائي على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، وإجراء الانتخابات في المواعيد والأماكن المحددة وفقا لقانون المحاماة، وهي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، ومقارات النقابات الفرعية .

وأكد «الكسار» ان البيان كشف عن وجود 80% من اللجان الانتخابية داخل غرف المحامين بالمحاكم .

في سياق متصل اشتعلت المنافسة منافسات ساخنة بين، 61 مرشحا على فرعية المنيا، بينهم 9 على مقعد النقيب، و8 مرشحين على مقعد الشباب، و44 مرشحا على مقاعد العضوية، والبالغ عددها 11 مقعد، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا