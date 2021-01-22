شكرا لقرائتكم خبر عن «مزارعو القصب» يطالبون بزيادة أسعار توريد الطن لمواجهة ارتفاع التكاليف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مزارعي محصول قصب السكر في المنيا، المسؤولين بإعادة النظر في سعر توريد الطن من 710 إلى 1000 جنية، لمواجهه زيادة تكاليف الزراعة وما يتطلبه من عمالة وارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة تكاليف أسعار السولار وغيرها من خدمات لرفع إنتاجية فدان القصب .

وكشف المزارعين، عن ثبات أسعار توريد طن القصب، منذ 3 سنوات، رغم ارتفاع تكاليف الزراعة، وزيادة الإنتاجية.

وقال الحاج بكر محمد فؤاد، وفرغلي احمد عبدالغني، من كبار مزارعي القصب بقرية الروضة، واتليدم بمركز ملوي، أسعار التوريد ثابتة منذ 3 سنوات، عند قيمة 710 جنية للطن، رغم ارتفاع تكاليف الزراعة، وطالبوا المسؤولين بالحكومة بالتدخل لزيادة أسعار التوريد، إلى ألف جنية، لمواجهه الزيادة في ارتفاع التكاليف .

وقال السيد احمد عبدالغني، عضو مجلس إدارة جمعية منتجي القصب، أنة تم التقدم بطلب إلى المسؤولين بالزراعة، وشركة قصب السكر، أكثر من مره للمطالبة بزيادة أسعار التوريد، إلى ألف جنية. مؤكدا انه تم أعداد دراسة جدوى بتكاليف الزراعة للفدان، على مدار السنوات الثلاثة الماضية .

من جانبه تقدم احمد محمد عبدالمنعم إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن مركز أبوقرقاص، ورئيس جمعية منتجي قصب السكر، انه تقدم بطلب للجنة الزراعة والري تتضمن تكاليف الزراعة للفدان والتي تزيد على 29160 جنية، مقارنة بقيمة المبيعات 28800 جنية وهي قيمة 40 طن × 710 جنية سعر توريد الطن، ليحقق المزارع خسائر قيمتها 360 جنية للفدان. مطالبا برفع سعر التوريد ل ألف جنية للطن لمواجهه ارتفاع أسعار التكلفة .

من جانبه قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أعلنت مديرية الزراعة في المنيا، تم بدء موسم حصاد، وتوريد محصول القصب، للعام الزراعي 2020-2021، لمساحة 36 ألف فدان، بإنتاجية 40 طن للفدان، وبإجمالي مليون و440 ألف طن. يتم توريدها إلى مصنع سكر أبوقرقاص، وإنتاج العسل الأسود، وعصارات القصب .

وأضاف «رضوان» أن زراعه قصب السكر من الزراعات المعمرة والتي تزيد أعمارها في الإكثار لفترات مابين ٣_٥ سنوات يتم الجني خلال شهر يناير من كل عام لعدد ٤ خلفات ( جنيات ). مؤكدا على دور مديريه ألزراعه في توعية للمزارعين بكيفية إنتاج محصول جيد ذات إنتاجيه عالية.