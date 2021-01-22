شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال جهود النظافة بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسه عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق أنه في اطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة، فقد تابعت سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار العمل على رفع الرواسب الطينيه بشوارع المدينة واستمرار رفع مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع الفرعية وذلك عقب الانتهاء من الشوارع الرئيسية.

وتم العمل على رفع الكفاءة بمناطق حى جنوب رفع كفاءة منطقة المستعمرة بالكامل خلف المحلج وشارع المهاجرين والمصرف وكشك الكهرباء وخميس النجار ومشتل الحبال، ومناطق حى شمال مساكن المرور القديمة، تقسيم رجب، خلف مدرسة ابو بكر، المساكن حى مكة، وذلك تحت اشراف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الاحياء رئيس حى جنوب ورئيس حى شمال وفريق العمل المعاون لهم.