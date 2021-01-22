شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادق عزاء وتشميع كافيهات مخالفة ضمن الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافتريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن تشميع ٢ كافيتريا مخالفة، وتوقيع الغرامة المالية الفورية 8 آلاف جنيها لعدم إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز من فض سرادق عزاء كبير، مُقام بالمخالفة بقرية أبوحسين وتم تفريق المواطنين لمنع التجمعات، حرصاً على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.