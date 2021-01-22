شكرا لقرائتكم خبر عن «صحتك أهم».. مبادرة للتوعية بفيروس كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء مبادرة مجتمعية للتوعيه بفيروس كورونا المستجد، تحت عنوان «صحتك اهم»، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومنظمة اليونيسيف

وقال كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن أولي فاعليات المبادرة تمت في مركز شباب الشيخ سالم الهرش بمشاركة عدد ٣٠ عضوا من أعضاء البرلمان.

أضاف راشد أنه خلال المبادرة تم تطهير وتعقيم مركز الشباب لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بجانب تنفيذ ندوات توعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه.

أشار راشد إلى أن المبادرة جرت بحضور، كلا من محمد السيد عبدالله مصبح والمدرب، عمار صلاح نصرالله المدربين بوزارة الشباب والرياضة، والذين تم اعداهم وتاهيلهم في البرنامج القومى لاعداد المدربين لتنفيذ مبادرات مجتمعية للتوعية بفيروس كورونا واهمية المشاركة في المبادرات المجتمعية.

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء

مبادرة مجتمعية بشمال سيناء