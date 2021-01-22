شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة ببا: الانتهاء من تغطية ترع وفحص ملف احتياجات القرى ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا انه تم الانتهاء من معاينات وفحص ملف احتياجات القرى بدائرة مجلس قروي صفط راشين ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم متابعة تنفيذ الأداء التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ببا والقرى التابعة حيث تم نهو تغطية ترعة واصف بقرية الشريف فرع ١ بطول ٢٠٠ متراً، فيما تم متابعة أعمال وتنفيذ عدة بيارات لسحب وتخفيض المياه الجوفية بقرى المركز.

واضاف انه تم متابعة تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز حيث تم الانتهاء من تطهير ترعة السلطاني بالمشاركة المجتمعية ورفع 15 طنا من نواتج التطهير، مشيرا إلى قيام الوحدة بجهود ميدانية وانضباطية بكافة شوارع المدينة والمجالس القروية التابعة لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري بما يسهم في تطوير البنية التحتية والبيئة الصحية المحيطة بالمواطنين حيث تم أكثر من 300طنا مخلفات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة ورفع القمامة من الحاويات والجمع من المنازل ومحيط المدارس ودور العبادة،و قرى جزيرة ببا وطنسا بني مالو وصفط راشين وسدس وقمبش وهليه وتم متابعة التخلص الآمن من المخلفات بتوريدها لمصنع السماد العضوي.

واشار إلى توفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمتابعة اليومية بالتعقيم والتطهير المستمر، فضلا عن متابعة التزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمواطنين في أماكن التجمعات بالإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وتجنب الغلق الكامل للمنشئات والآثار الإقتصادية التي تنتج عن هذه الخطوة.