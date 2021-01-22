شكرا لقرائتكم خبر عن غلق قاعة أفراح لعدم الحصول على تراخيص بأرمنت بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، قرار الغلق الادارى رقم ١ لسنة ٢٠٢١م، والخاص بغلق قاعة الافراح، بجوار كوبرى المطحن بأرمنت الحيط ملك المواطن«خ.ع.ا».

وأضاف عاشور ان سبب الغلق يعود لافتتاح تلك القاعة بدون ترخيص ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠م بشأن الاجراءات الاحترازيه وعدم استيفاء اشتراطات الحماية المدنية ومخالفة جميع قرارات رئيس مجلس الوزراء وتعريض حياة المواطنين للخطر في ظل جائحة كورونا، مؤكدا على انه تم تشميع القاعه بالشمع الاحمر وتم العمل بالقرار من تاريخ صدورة وقامت جميع الجهات المختصة بتنفيذه كلا فيما يخصه.

وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضد المخالف لعرضه على النيابه العامه.

شارك في تنفيذ القرار خالد حسين مدير المرافق وحجاج جادالرب مدير المتابعه وعبدالناصر حمايد رئيس قسم الاشغالات.