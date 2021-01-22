شكرا لقرائتكم خبر عن رياح باردة بمدن وقرى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة المنيا، اليوم الجمعة، طقس بارد وتعم أجواء رياح باردة مع انخفاض في درجة الحرارة.

وتقطع في ظهور أشعة الشمس تسبب في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق الزراعي «القاهرة- أسوان»، وعدد من الطرق الفرعية.

ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد وتم تشديد التواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق لإسداء النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.