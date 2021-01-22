شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 16 يناير إلى 22 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً شمل «إنفوجرافات»، سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 16 يناير إلى 22 يناير، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن يكون يوم الخميس 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلاً من يوم الإثنين 25 يناير 2021، بالإضافة إلى الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، ونص التعديل في جزء منه على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».

إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك فيما يتعلق بتقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع «تقوية المعاهد الحكومية المصرية»، بهدف تحسين الخدمات العامة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020، 16/12/2020، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضي بناحية مركز ومدينة كفر الشيخ، على أن يعاد تخصيصها لصالح محافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية والسكنية المختلفة، نقلاً من الأراضي المملوكة لمركز البحوث الزراعية.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وكذلك الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة، في 24 مركزاً شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أكد أنه سيعقد اجتماعاً شهرياً لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة، وكلف بسرعة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الذين تقدموا حتى الآن بطلبات لاستبدال سياراتهم القديمة، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس» وزيرا البترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، ووكيل محافظ البنك المركزي، إلى جانب عقد اجتماع بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود، بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماعًا لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لتحقيق التنمية وزيادة فرص العمل، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب الوزيرة لشؤون التخطيط، ومساعد الوزيرة لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومساعد الوزيرة للمشروعات القومية، فضلاً عن اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونائب رئيس البنك، ونائب مدير البنك في مصر، وعدد من مسؤولي البنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وحضر الاجتماع وزيرة التعاون الدولي، حيث أشاد رئيس الوزراء بدعم البنك المتواصل للقطاع الخاص.

وأوضح أن مصر أعلنت عن استراتيجية التعافي الأخضر، التي تستهدف تنفيذ مشروعات متوافقة بيئياً، ونتطلع لدعم البنك لتلك الاستراتيجية، وكذلك عقد سيادته اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ مباني مدارس النيل على مستوى الجمهورية، حيث كلف بسرعة الانتهاء من 25 مدرسة والعمل على نجاح هذه التجربة وإدارتها على النحو الأمثل، وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، ومساعد وزير التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات شركة «تنمية الريف المصري الجديد»، حيث قال إنه يوجد تكليف من رئيس الجمهورية بسرعة إعداد دراسة عن تكلفة أعمال البنية الأساسية والمرافق لعدد من الأراضي التي تمتلكها شركة الريف المصري، وأن يتم تجهيزها للاستصلاح على أن يبدأ التنفيذ على الفور، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس شركة الريف المصري الجديد، ورئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومسؤولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة إجراءات تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، حيث وجه بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة.

وشدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومساعد وزير الإسكان، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، تم فيه مناقشة واستعراض عدد من الملفات مثل مجريات تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال، وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وكذلك اجتماع لاستعراض دور الجامعات ونقابة المهندسين في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونقيب المهندسين، ومساعد وزير الإسكان، ووكيل أول نقابة المهندسين، ونقيب المهندسين بالجيزة، ونقيب المهندسين بالإسكندرية، بجانب اجتماع مع وزير السياحة والآثار لمتابعة ملفات عمل الوزارة مثل عدد المنشآت الفندقية والسياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية منذ بدء جائحة «كورونا»، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، فقد شهد سيادته مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة العربية للاستثمار العمراني، لبيع «عيني ونقدي» لـ 5 آلاف فدان؛ وذلك لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمدينة «حدائق العاصمة»، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما شملت الأنشطة أيضاً إلقاء السيد رئيس مجلس الوزراء كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، حيث أكد أنه في ظل جائحة كورونا لم تحدث أزمة في أي سلعة وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة، وأن هناك 32 مليون مواطن شملتهم برامج الحماية الاجتماعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعاً بتكلفة 591 مليار جنيه.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء سيادته مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، مثل ملف التحول الرقمي، وموقف البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتوسع في إنشاء أبراج جديدة، بما يضمن رفع كفاءة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين، فضلاً عن لقاء سيادته مع وزير النقل لاستعراض خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائي بالديزل، والتي تقوم على رؤية الدولة المصرية في أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أو المناطق الصناعية والزراعية الجديدة، إلى جانب ربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية.