شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 44 رحلة جوية تقل أكثر من 4210 ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، 44 رحلة دولية قادمة من عدة جهات وعلى متنها 4210 ركاب، حيث قالت مصادر بالمطار، أن صالات الوصول استقبلت صباح اليوم 44 رحلة قادمة من عدة جهات منها "تورنتو واشنطن نيويورك لارنكا بيروت الدمام الدار البيضاء الشارقة حائل أبوظبى السليمانية أديس أبابا الخرطوم إسطنبول روما دبى عمان إنجمينا أبوظبى الرياض جدة عمان صبيحة".

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .