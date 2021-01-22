ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأدوية مجهولة المصدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط كمية من الأقراص الدوائية "استحلاب" منتج نهائي غير مطابق للمواصفات القياسية وغير مسجل بوزارة الصحة خلال حملة تموينية.

وأثمرت جهود الحملة عن ضبط كمية من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية ومحظور استخدامها في الصناعات الدوائية – 6 عبوات ألوان صناعية مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المكملات الغذائية والنباتات الطبية ومستخلصاتها والأعشاب الطبية بدون ترخيص – بدائرة قسم ثان العامرية) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال إنتاج وتعبئة المكملات الغذائية والمستحضرات الطبية وأدوية مطهرة "للفم والحلق" مدون عليها بيانات تجارية وهمية.

وبالأخص تبين أن ذلك دون وجود المؤهلات العلمية والطبية التى تؤهله؛ لإنتاج تلك الأدوية طبقا للمواصفات الطبية ويقوم بطرح منتجاته للبيع بالصيدليات لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.