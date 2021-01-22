وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم، ويضم 22 محطة.

وأكدت وزارة النقل، في بيان لها الجمعة، أنه بلغت نسبة الإنجاز الكلية 10.5 %، و يجرى حالياً إعداد التصميمات للأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 33.5%، كما يجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية بنسبة 12%، إضافة إلى إنهاء الأعمال بشارع يوسف عباس وإعادته للصورة الجمالية التى كان عليها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع قيام مصر بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى أوائل عام 2021.

وتجري الآن أعمال التسوية وصب الخوازيق بالورشة و صب الخوازيق والأعمدة فى المسافة من الدائرى الأقليمى مروراً بمدينة الفنون حتى الحى الحكومى ومدينة العدالة وورشة العاصمة الأدارية الجديدة.

وأكد وزير النقل خلال جولته، أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد، مؤكدا أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات.

وأشار إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

يذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط إفتتاحها فى نهاية مايو 2022 ‘ وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5كم ومخطط إفتتاحها فى فبراير 2023.

كما أن قطاعي المشروع (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والإقتصادية.