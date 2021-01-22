لعدم تحرير محضر سرقة تيار.. خطوات ضبط لمبة التلاعب بالعداد الديجيتال والكودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر "التلاعب" بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع .

وحرصا من "مصراوى"توضيح الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة وغرامات مالية ضخمة، نستعرض فيما يلي أسباب إضاءة لمبة التلاعب و الخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها:

أولا ـ أسباب إضاءة لمبة التلاعب:

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

ثانيا ـ الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

ـــ كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع:

ـ إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.

ـ شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.

ـ الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.

ـ يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه لمراكز الشحن.

ــ تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع:

ـ زيادة الأحمال عن المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار.

ـ التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن للغرامة.