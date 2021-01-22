لعدم تحرير محضر سرقة تيار.. خطوات ضبط لمبة التلاعب بالعداد الديجيتال والكودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:
يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر "التلاعب" بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع .
وحرصا من "مصراوى"توضيح الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة وغرامات مالية ضخمة، نستعرض فيما يلي أسباب إضاءة لمبة التلاعب و الخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها:
أولا ـ أسباب إضاءة لمبة التلاعب:
- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.
- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.
- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.
- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.
- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.
ثانيا ـ الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:
1- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.
3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".
ـــ كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع:
ـ إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.
ـ شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.
ـ الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.
ـ يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه لمراكز الشحن.
ــ تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع:
ـ زيادة الأحمال عن المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار.
ـ التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن للغرامة.