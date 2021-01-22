شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات علي أراض في المهد بمركز الواسطي شمال بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة المحاسب محمد بكري، عددا من الإزالة في المهد لحالتي تعد على مساحة أرض زراعية بقرية بني سليمان التابعة لمجلس قروي الميمون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظاً على الرقعة الزراعية، ونفاذا للقانون وجاري مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. في حين تقوم الوحدة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.

تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمنى لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

كما تم متابعة الأداء التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الواسطى حيث تم متابعة إنشاء كوبري مشاة أعلى خطوط السكك الحديدية بالمدينة، وكذلك إنشاءات المبنى الإداري، ومبنى الحركة الميكانيكية، وتطوير مدخل المدينة، وإعادة رصف شارع سعد زغلول، علاوة على متابعة مشروع إنشاء بيارات تجفيف المياه الجوفيّة بقري الميمون وبني حدير وانفسط وونا القس.

كما تم المرور على مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة الأداء والاطمئنان على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى، وتوافر حد الأمان من الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة وتواجد كافة الأطقم الطبية وأجهزتهم المعاونة من أطقم التمريض في كافة الأقسام لتقديم الرعاية الصحية التامة، ومن ناحية أخرى تم المرور على المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي لمتابعة تنفيذ قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

بينما تواصل الوحدة والمجالس القروية التابعة جهودها اليومية في ملفات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات حيث تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة أسفرت عن رفع 75 طن قمامة ومخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بكوم أبوراضي كما تم رفع 80 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز .